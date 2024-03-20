В Славянском районе до конца 2024 года капитально отремонтируют мост

Речь идет о мосте через канал на дороге Славянск-на-Кубани – Крымск. Его полностью обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Длина обновленного моста составит более 60 м.

«В первую очередь дорожники выполнили устройство временного моста, чтобы не блокировать движение. На объекте установили временные сигнальные фонари и дорожные знаки, нанесли вертикальную и дорожную разметки, разобрали старый асфальтобетон, выравнивающий и защитный слои моста. Также произвели демонтаж балок пролетного строения», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин.

Подрядчику осталось выполнить покрытие тротуаров и укрепление берега. На подходах запланировали откосы насыпи. После рабочие уплотнят обочины, а также озеленят территорию и установят металлическое барьерное ограждение, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Дорожники также выполнят работы по рекультивации.

После завершения капремонта моста на нем перестроят автомобильное движение, а временный мост и подходы к нему разберут, сообщает администрация Краснодарского края.

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