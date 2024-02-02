В 2024 году по нацпроекту отремонтируют более 58 км дорог в Краснодаре

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре проведут ремонт на 44 участках дорог. Об этом 2 февраля сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Наумов рассказал, что планируют отремонтировать дороги общей протяженностью более 58 километров.

На некоторых участках уже приступили к замене дорожного покрытия и бордюров. На других идет ремонт прилегающей территории, сообщил Наумов в Telegram.

В общей сложности в настоящее время в работе 16 участков. Ремонт идет на улицах Береговой, Академика Королева, Севастопольской, Липовой, Дорожной, Восточной, Яна Полуяна, Ковалева, Советской (в станице Елизаветинской), Свободной, Майкопской, Чехова. Благовещенской, Стасова, Шевченко, Трамвайной.

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