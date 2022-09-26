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В Славянском районе бывший гендиректор фирмы скрыл налогов на 18 млн рублей

Происшествия
26.09.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-byvshij-gendirektor-firmy-skryl-nalogov-na-18-mln-rublej
В Славянском районе бывший гендиректор фирмы скрыл налогов на 18 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За уклонение от уплаты налогов на мужчину завели уголовное дело.

По данным следствия, мужчина в 2018 году был генеральным директором коммерческой организации, занимавшейся эксплуатацией дорог и автомагистралей. Он внес в налоговые декларации на добавленную стоимость недостоверные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом он занизил налогооблагаемую базу.

Также злоумышленник внес недостоверные сведения и в уточненные налоговые декларации, предоставив их в налоговый орган. В результате он уклонился от уплаты НДС на сумму более 18,6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. В ходе следствия подозреваемый полностью погасил долги, в том числе пени, на сумму более 28,7 млн рублей. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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