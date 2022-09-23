В Белореченском районе мужчина незаконно продал полезные ископаемые на 3,6 млн рублей
Происшествия
23.09.2022 11:38
В отношении руководителя предприятия по разработке минерального грунта возбудили уголовное дело.
По данным полиции, глава фирмы оборудовал площадку для переработки гравийно-песчаной смеси. Готовую продукцию он продавал. При этом мужчина не имел разрешения на пользование недрами.
В итоге злоумышленник незаконно продал около 28 куб. м грунта на 3,6 млн рублей.
На время следствия мужчина был под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде ареста до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре бывшего сотрудника мэрии посадили за взятку в 500 тыс. рублей.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
- Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?