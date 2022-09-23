В Белореченском районе мужчина незаконно продал полезные ископаемые на 3,6 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении руководителя предприятия по разработке минерального грунта возбудили уголовное дело.

По данным полиции, глава фирмы оборудовал площадку для переработки гравийно-песчаной смеси. Готовую продукцию он продавал. При этом мужчина не имел разрешения на пользование недрами.

В итоге злоумышленник незаконно продал около 28 куб. м грунта на 3,6 млн рублей.

На время следствия мужчина был под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде ареста до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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