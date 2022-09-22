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В Краснодаре бывшего сотрудника мэрии посадили за взятку в 500 тыс. рублей

Происшествия
22.09.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-byvshego-sotrudnika-merii-posadili-za-vzyatku-v-500-tys-rublej
В Краснодаре бывшего сотрудника мэрии посадили за взятку в 500 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Деньги специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса получил еще в июне 2020 года.

В суде установили, что чиновник работал в должности главного специалиста отдела озеленения. Он обследовал трассу прокладки электрического кабеля и выяснил, что на ее пути есть деревья, которые находятся в охранной зоне. В связи с этим сотрудник мэрии должен был рассчитать размер платы с подрядчика за проведение компенсационного озеленения, а уже после этого оформить порубочный билет.

В итоге чиновник сообщил подрядчику, что компенсация за вырубку деревьев составляет примерно 1,25 млн рублей и сумма эта может измениться. Также он предложил за взятку в 500 тыс. рублей изменить свои расчеты, чтобы подрядчику пришлось меньше платить за компенсационное озеленение.

Представитель подрядчика согласился, но потом обратился в правоохранительные органы. После получения взятки сотрудника отдела озеленения сразу задержали.

Возбудили уголовное дело. Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года.

Подсудимый обжаловал приговор. Судебная коллегия Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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