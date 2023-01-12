В Славянске-на-Кубани загорелся склад с поликарбонатом

Возгорание произошло утром 12 января в одном из помещений на улице Пролетарской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Славянского ПСГ в 10:27. Спасатели прибыли на место через 6 минут. Они установили, что в одноэтажном здании произошло возгорание площадью 100 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:17 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что пожар произошел на территории магазина. Загорелся склад с поликарбонатом.

Читайте также: в центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.