В Славянске-на-Кубани загорелась зарядная станция для детских электромобилей
Происшествия
15.08.2022 13:18
Инцидент произошел утром 15 августа в Северном парке на улице Отдельской.
Пламя охватило нежилое строение площадью 45 кв. м. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет.
Читайте также: МЧС напомнило о мерах безопасности в пожароопасный сезон.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ