В Славянске-на-Кубани загорелась зарядная станция для детских электромобилей

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 15 августа в Северном парке на улице Отдельской.

Пламя охватило нежилое строение площадью 45 кв. м. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет.

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