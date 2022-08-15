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В Славянске-на-Кубани загорелась зарядная станция для детских электромобилей

Происшествия
15.08.2022 13:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-zagorelas-zaryadnaya-stantsiya-dlya-detskih-elektromobilej
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 15 августа в Северном парке на улице Отдельской.

Пламя охватило нежилое строение площадью 45 кв. м. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет.

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