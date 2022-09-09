В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
На одном из участков в Славянске-на-Кубани обнаружили факт регистрации на голосование умершего человека. Это выяснилось, когда 9 сентября к семье приехали с наблюдателями, чтобы они отдали свои голоса.
Оказалось, что один человек из списка умер еще в марте 2022 года. Началось разбирательство. Выяснилось, что данные умершего человека попали в список желающих проголосовать на дому по ошибке.
По информации председателя УИК 42-22, 4 сентября в участковую избирательную комиссию пришла соседка семьи, чтобы подать за них заявление о голосовании на дому, и так как нормативно-правовая база этого не запрещает, устное заявление приняли. Как оказалось позже, в силу усталости соседка назвала всех членов семьи, в том числе умершего.
«Считаю, что это просто ошибка, без умысла, трактовать можно как угодно, однако здесь нет нарушения законодательства. Во время трехдневного голосования на членов комиссий ложится колоссальная нагрузка и ответственность», — прокомментировал интернет-порталу «Кубань 24» член Общественной палаты Краснодарского края, председатель Краснодарской региональной организации «Комитет по противодействию коррупции» Эдуард Идрисов.
Кроме того, заявление на умершего человека было заполнено предварительно, без подписи и паспортных данных. Бюллетень на него выдан не был, что говорит об отсутствии нарушения выборного законодательства.
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