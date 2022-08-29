В Славянске-на-Кубани в начале сентября откроют Центр единоборств
Общество
29.08.2022 12:42
В новом спорткомплексе можно будет заниматься самбо, дзюдо, карате, тхэквондо и другими видами спорта. Одновременно здесь смогут тренироваться около 100 человек.
Также в Центре предусмотрели необходимый набор для проведения соревнований: блок раздевалок, душевые, тренерские комнаты и разминочные залы с зоной отдыха.
«Любое спортивное сооружение — это отток детей с улиц для занятия спортом. А такие виды единоборств, как самбо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, тхэквондо, бокс, соответствуют воспитанию молодых людей», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа.
В Краснодарском крае по типовому проекту возводят еще 10 спортобъектов. Аналогичные Центры единоборств уже открыли в Армавире, Абинске и Брюховецком районе.
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