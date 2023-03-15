В Славянске-на-Кубани построят детсад на 320 мест и капитально отремонтируют поликлинику

О строительстве и ремонте социальных объектов в Славянске-на-Кубани рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани в ходе рабочей поездки 15 марта посетила строящийся детский сад на 320 мест.

«В нем есть большая потребность, люди очень ждут новое дошкольное учреждение. Для скорейшего завершения строительства, застройщик ускоряет процессы, добавляя количество человек и техники на объекте», — сказала Минькова.

Также в Славянске-на-Кубани ведется капитальный ремонт районной поликлиники, где обслуживаются почти 27 тыс. человек. Анна Минькова сообщила, что здание полностью приведут в порядок, заменят коммуникации, обновят входную группу. В настоящее время готовность объекта составляет 32%.

«Требует капитального ремонта и детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко. Здание является аварийным и уже почти год ребята здесь не занимаются. Поскольку это объект культурного наследия, проект будет дорогостоящим, но решение по нему принимать нужно. Сейчас муниципалитет готовит документацию, исходя из которой поймем объем и стоимость работ», — написала Минькова в Telegram.

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