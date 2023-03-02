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В Славянске-на-Кубани пенсионер застрелил мужчину из ружья и умер, получив удар ножом в грудь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-pensioner-zastrelil-muzhchinu-iz-ruzhya-i-umer-poluchiv-udar-nozhom-v-grud
В Славянске-на-Кубани пенсионер застрелил мужчину из ружья и умер, получив удар ножом в грудь
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Тела двух местных жителей обнаружили вечером 2 марта на улице Школьной.

По предварительным данным, 65-летний и 37-летний мужчины поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку, принадлежавшую оппоненту, и дважды выстрелил в него из ружья. При этом он получил удар ножом в грудь. Оба мужчины скончались на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и мотивы преступления. Ход расследования находится под контролем краевого следственного управления.

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