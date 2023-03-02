В Славянске-на-Кубани пенсионер застрелил мужчину из ружья и умер, получив удар ножом в грудь
Происшествия
03.03.2023 00:12
Тела двух местных жителей обнаружили вечером 2 марта на улице Школьной.
По предварительным данным, 65-летний и 37-летний мужчины поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку, принадлежавшую оппоненту, и дважды выстрелил в него из ружья. При этом он получил удар ножом в грудь. Оба мужчины скончались на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю
По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и мотивы преступления. Ход расследования находится под контролем краевого следственного управления.
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