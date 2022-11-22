В Славянске-на-Кубани офис МФЦ переехал в новое здание
Общество
22.11.2022 14:52
Теперь МФЦ находится на улице Отдельской. На площади 170 кв. м расположились 16 окон приема, а также стойки для обслуживания маломобильных граждан.
«В этом офисе можно получить и оформить новые услуги, такие как получение загранпаспорта по новым технологиям в криптокабине. Вы проходите к оборудованию и фотографируетесь. После приходите за результатом», — рассказал начальник управления департамента информатизации и связи Краснодарского края Анатолий Головченко.
Специально была продумана логистика, чтобы добираться в МФЦ по новому адресу было комфортно. Рядом со зданием есть автобусная остановка и паркинг. Для детей внутри Центра организовали игровую площадку.
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