Карту болельщика можно будет оформить без обращения в МФЦ
Сейчас для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах» и подтвердить личность в Многофункциональном центре.
Минцифры РФ предлагает упростить порядок получения. Первый способ — через «Госуслуги» при наличии биометрического загранпаспорта нового поколения с чипом. Для этого нужно открыть сервис оформления карты, загрузить селфи и фотографию из паспорта. Система проверит соответствие данных.
Также появится возможность воспользоваться Единой биометрической системой (ЕБС). Сдать фото и образец голоса в ЕБС можно в отделениях банков.
Онлайн-подтверждение позволит сократить сроки получения карты. При этом прежний способ подтверждения через МФЦ сохранится. Сейчас в России выпустили более 300 тыс. карт, сообщает Минцифры ФР в Telegram.
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