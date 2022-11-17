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Карту болельщика можно будет оформить без обращения в МФЦ

Спорт
17.11.2022 10:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/kartu-bolelshhika-mozhno-budet-oformit-bez-obrashheniya-v-mfts
Карту болельщика можно будет оформить без обращения в МФЦ
Фото Минцифры РФ

Сейчас для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах» и подтвердить личность в Многофункциональном центре.

Минцифры РФ предлагает упростить порядок получения. Первый способ — через «Госуслуги» при наличии биометрического загранпаспорта нового поколения с чипом. Для этого нужно открыть сервис оформления карты, загрузить селфи и фотографию из паспорта. Система проверит соответствие данных.

Также появится возможность воспользоваться Единой биометрической системой (ЕБС). Сдать фото и образец голоса в ЕБС можно в отделениях банков.

Онлайн-подтверждение позволит сократить сроки получения карты. При этом прежний способ подтверждения через МФЦ сохранится. Сейчас в России выпустили более 300 тыс. карт, сообщает Минцифры ФР в Telegram.

Читайте также: электронные права стали доступны в приложении «Госуслуги Авто» в соцсети «ВКонтакте».

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