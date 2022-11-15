Электронные права стали доступны в приложении «Госуслуги Авто» в соцсети «ВКонтакте»
Общество
15.11.2022 17:17
«Госуслуги» запустили тестовую версию мини-приложения. Оттуда можно предъявлять удостоверение сотрудникам ГИБДД.
Чтобы открыть электронные права, нужно открыть мини-приложение «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте», выбрать раздел «Авто» и авторизироваться. Там автоматически появятся данные об автомобиле, СТС и водительском удостоверении. Они формируются в виде QR-кода.
При помощи нового мини-приложения можно предъявить сотруднику ГИБДД электронные права и СТС, передать право управления автомобилем другому водителю или отозвать его, а также посмотреть документы на машину.
Сейчас сервис работает в режиме бета-версии, поэтому инспектор может попросить оригиналы документов, сообщает Минцифры РФ в Telegram.
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