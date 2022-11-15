Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Электронные права стали доступны в приложении «Госуслуги Авто» в соцсети «ВКонтакте»

Общество
15.11.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektronnye-prava-stali-dostupny-v-prilozhenii-gosuslugi-avto-v-sotsseti-vkontakte
Электронные права стали доступны в приложении «Госуслуги Авто» в соцсети «ВКонтакте»
Фото unsplash.com

«Госуслуги» запустили тестовую версию мини-приложения. Оттуда можно предъявлять удостоверение сотрудникам ГИБДД.

Чтобы открыть электронные права, нужно открыть мини-приложение «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте», выбрать раздел «Авто» и авторизироваться. Там автоматически появятся данные об автомобиле, СТС и водительском удостоверении. Они формируются в виде QR-кода.

При помощи нового мини-приложения можно предъявить сотруднику ГИБДД электронные права и СТС, передать право управления автомобилем другому водителю или отозвать его, а также посмотреть документы на машину.

Сейчас сервис работает в режиме бета-версии, поэтому инспектор может попросить оригиналы документов, сообщает Минцифры РФ в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях