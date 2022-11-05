В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
К сервису на портале государственных услуг уже подключились 100 медорганизаций Кубани и их структурных подразделений.
Поменять поликлинику жители края могут один раз в год. При смене места регистрации или ликвидации страховой компании ограничение не действует.
Услугой воспользовались более 2 тыс. жителей края. Чтобы прикрепиться к поликлинике онлайн, нужно пройти регистрацию на «Госуслугах» и подтвердить учетную запись. Далее в разделе «Здоровье» выбрать «Прикрепление к поликлинике», проверить персональные данные и адрес регистрации. В конце нужно выбрать поликлинику на карте и подтвердить отправку заявления.
Уведомление о результате придет в течение шести рабочих дней в личный кабинет. Там же заявление можно отменить, пока не состоялось прикрепление, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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