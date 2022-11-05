Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»

Общество
05.11.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zhiteli-mogut-prikrepitsya-k-poliklinike-cherez-gosuslugi
В Краснодарском крае жители могут прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

К сервису на портале государственных услуг уже подключились 100 медорганизаций Кубани и их структурных подразделений.

Поменять поликлинику жители края могут один раз в год. При смене места регистрации или ликвидации страховой компании ограничение не действует.

Услугой воспользовались более 2 тыс. жителей края. Чтобы прикрепиться к поликлинике онлайн, нужно пройти регистрацию на «Госуслугах» и подтвердить учетную запись. Далее в разделе «Здоровье» выбрать «Прикрепление к поликлинике», проверить персональные данные и адрес регистрации. В конце нужно выбрать поликлинику на карте и подтвердить отправку заявления.

Уведомление о результате придет в течение шести рабочих дней в личный кабинет. Там же заявление можно отменить, пока не состоялось прикрепление, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на «Госуслугах» запустили сервис оформления пособия по беременности для неработающих женщин.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
  3. В Сочи открыли движение по участку трассы А-147, затопленному после ливня
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
  6. Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Прямой эфир
Мы в соцсетях