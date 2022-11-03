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На «Госуслугах» запустили сервис оформления пособия по беременности для неработающих женщин

Общество
03.11.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-zapustili-servis-oformleniya-posobiya-po-beremennosti-dlya-nerabotayushhih-zhenshhin
На «Госуслугах» запустили сервис оформления пособия по беременности для неработающих женщин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый сервис запустили Пенсионный фонд и Минцифры. Он позволит неработающим матерям оформить онлайн ежемесячное пособие по беременности и родам.

Такая выплата положена женщинам, которые признаны безработными в течение года со дня увольнения. При этом увольнение должно быть связано с закрытием предприятия или прекращением деятельности в качестве ИП, нотариуса или адвоката.

Чтобы оформить пособие, нужно выбрать на «Госуслугах» сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные. Далее нужно выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление.

В некоторых случаях нужно будет дополнительно предоставить свидетельство о рождении ребенка или решение суда об усыновлении.

«Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты», — сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

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