В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
Происшествия
26.08.2022 12:01
ДТП произошло 26 августа около 8:00 на пересечении улиц Ленина и Краснодарской в Славянске-на-Кубани.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan на перекрестке не пропустил маршрутное такси марки «Газель». Произошло столкновение. В результате маршрутка опрокинулась на бок.
По предварительным данным, результате происшествия пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в массовом ДТП под Краснодаром пострадали три человека.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
- Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»