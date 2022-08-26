В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку

Фото t.me/slavyansk

ДТП произошло 26 августа около 8:00 на пересечении улиц Ленина и Краснодарской в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan на перекрестке не пропустил маршрутное такси марки «Газель». Произошло столкновение. В результате маршрутка опрокинулась на бок.

По предварительным данным, результате происшествия пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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