В Славянске-на-Кубани избивших ветерана боевых действий мужчин отправили под домашний арест

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Такое решение принял Славянский городский суд, рассмотрев материалы следователей.

По версии следствия, 31 июля 2022 года четверо мужчин во время конфликта избили 34-летнего соседа. Ему нанесли множественные удары руками, ногами и деревянной битой. Мужчина получил различные травмы, а 14 августа скончался.

Троих подозреваемых суд отправил под домашний арест до 30 октября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Еще один подозреваемый по этому уголовному делу в возрасте 66 лет также находится под домашним арестом. Такую меру пресечения для него избрали из-за наличия серьезного заболевания.

В соцсетях сообщили, что избитый в Славянске-на-Кубани мужчина был ветераном боевых действий.

Следователи продолжают выяснять подробности произошедшего преступления. Для того, чтобы установить точную причину смерти 34-летнего местного жителя, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил расследование этого уголовного дела на контроль.

Сейчас подозреваемым за хулиганство грозит до семи лет лишения свободы. Если экспертиза покажет, что местный житель умер в результате нанесенных ими телесных повреждений, статью в уголовном деле могут переквалифицировать на другую.

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