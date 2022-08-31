В Славянске-на-Кубани арестовали троих мужчин, избивших ветерана боевых действий

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи Славянского района продолжают расследовать уголовное дело в отношении четырех местных жителей 22, 38, 57 и 66 лет. Их подозревают в хулиганстве.

По версии следствия, 57-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женщиной, которая снимала соседний дом. После чего она попросила 34-летнего хозяина дома приехать и решить проблему с соседом. Утром 31 июля мужчины встретились на улице Пушкина. Хозяин дома заступился за женщину. В ответ на это 57-летний мужчина начал избивать его, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В этот момент поблизости находились трое знакомых фигуранта в возрасте 22, 38 и 66 лет. Они вмешались в драку. При этом 38-летний приятель несколько раз ударил жертву. Пострадавший получил ушибы и кровоподтеки мягких тканей головы, туловища и конечностей и умер 14 августа в больнице.

Следователи задержали троих подозреваемых в возрасте 22, 38 и 57 лет. Их планируют в ближайшее время заключить под стражу. 66-летний подозреваемый будет находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения для него избрали из-за наличия серьезного заболевания.

Правоохранители продолжают выяснять подробности произошедшего преступления. Для того, чтобы установить точную причину смерти 34-летнего местного жителя, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил расследование этого уголовного дела на контроль.

Сейчас подозреваемым за хулиганство грозит до семи лет лишения свободы. Если экспертиза покажет, что местный житель умер в результате нанесенных ими телесных повреждений, статью в уголовном деле могут переквалифицировать на другую.

В соцсетях сообщили, что избитый в Славянске-на-Кубани мужчина был ветераном боевых действий.

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