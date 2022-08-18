Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемого задержали сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции.

В дежурную часть отдела полиции Прикубанского округа позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступила женщина со следами побоев — переломом ребер, разрывом печени, травмой грудной клетки и множественными ссадинами.

Полицейские во время проверки установили, что накануне женщина была в гостях в частном доме в проезде Волгоградском и выпивала вместе со всеми. Во время застолья один из гостей поссорился со своей сожительницей. Гостья решила заступиться за девушку и ударила мужчину по голове бутылкой. Тот разозлился и в ответ несколько раз ударил ее ногами, после чего выгнал на улицу. Пострадавшую возле дерева увидели соседи и вызвали скорую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Подозреваемого задержали у него дома. Им оказался ранее судимый за кражу и наркотики 42-летний местный житель. Мужчина объяснил, что напал на гостью из-за ее агрессивного поступка. Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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