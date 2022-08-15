В Геленджике на 3 года посадили мужчину, избившего сожительницу до разрыва кишечника

В Геленджике на 3 года посадили мужчину, избившего сожительницу до разрыва кишечника

Геленджикский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего приезжего из Астраханской области, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Суд установил, что в канун 1 января мужчина поссорился со своей 55-летней сожительницей. Под воздействием большого количества выпитого алкоголя начался скандал. Сожители начали оскорблять друг друга. Фигурант не менее 12 раз ударил женщину в живот и по телу. Пострадавшая ушла в комнату, где начала кричать от боли. Сожитель решил, ей плохо из-за большого количества выпитого алкоголя, не придал этому значения и покинул квартиру.

Крики услышали соседи и вызвали скорую помощь. Женщину экстренно госпитализировали в Геленджикскую городскую больницу. Там медики диагностировали у нее кровоизлияние в голову, подкожные кровоизлияния, закрытую травму живота с разрывом двенадцатиперстной кишки и другие травмы.

Возбудили уголовное дело. В суде обвиняемый полностью признал вину. Ему назначили 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

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