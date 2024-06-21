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В Славянске-на-Кубани 24 июля остановят городской водозабор на время ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanske-na-kubani-24-iyulya-ostanovyat-gorodskoj-vodozabor-na-vremya-remonta
В Славянске-на-Кубани 24 июля остановят городской водозабор на время ремонта
Фото pixabay.com

Работы по ликвидации аварийной ситуации на водоводе на пересечении улиц Школьной и Новой проведут 24 июня.

На время ремонта 8:00 до 14:00 будет приостановлена работа городского водозабора.

«Подачу воды временно приостановят в Славянске-на-Кубани за исключением микрорайона Кубрис. Уважаемые жители! Сделайте необходимый запас питьевой воды в указанный период», — написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

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