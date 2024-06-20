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В Джубге устранили перебои в водоснабжении, установив два новых насоса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dzhubge-ustranili-pereboi-v-vodosnabzhenii-ustanoviv-dva-novyh-nasosa
В Джубге устранили перебои в водоснабжении, установив два новых насоса
Фото t.me/glavatuapseregion

Потребление воды с наступлением курортного сезона значительно увеличилось — начались перебои, которые доставляли неудобства местным жителям и туристам.

Для решения проблемы прокладывали кабельные линии, чтобы запитать наполнитель электричеством, а также устраняли пробоины в сетях водоснабжения.

Сейчас рабочие установили два новых насоса, которые суммарно могут качать 100 куб. м воды в час. Вода уже в полном объеме поступает потребителям по третей линии.

«Лето у нас обещают жаркое. Но это не значит, что допустимы проблемы с водоснабжением. Вода — жизненно важный ресурс, нехватку которого жители и гости нашего района не должны ощущать», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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