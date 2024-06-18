Прерванное на время ремонта водоснабжение начали восстанавливать в Сочи

Ремонтные работы стартовали утром 18 июня на водоводе диаметром 500 мм в районе улицы Пластунской, где сложилась предаварийная ситуация.

Восстановительные работы провели в сжатые сроки. Бригады водоканала Сочи успешно завершили ремонтно-восстановительные мероприятия на магистральном водоводе, который обеспечивает питьевой водой значительные территории Центрального и Хостинского районов.

В данный момент в мягком режиме начали наполнять систему водоснабжения. Восстановить подачу воды в полном объеме планируют утру 19 июня. Все это время для населения будут подвозить воду, сообщает пресс-служба «Сочи Водоканал» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время еженедельного обследования состояния сетей на магистральном водоводе 500 мм возле улицы Пластунской обнаружили прорыв. Водовод обеспечивает водой Центральный и Хостинский районы. Ремонт начали 18 июня в 10:00. На время ремонтно-восстановительных работ насосное оборудование отключили, систему водоводов опустошили. Без воды на сутки остались жители 40 улиц. Завершить ремонт планировали к вечеру 18 июня.