В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В Новокубанском районе следователи СК России возбудили уголовное дело о травмировании ребенка для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Вечером 5 февраля из Новокубанска в больницу Армавира доставили малолетнего мальчика с непроникающей колото-резаным повреждением в области грудной клетки. Новокубанским межрайонным СО возбудил уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка.
По данным следствия, ребенок получил травму во время ужина. Родители сразу же вызвали скорую помощь. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет.
Во время расследования уголовного дела следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход и результаты расследования дела в краевом следственном управлении взяли под контроль, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», четырехлетнего мальчика воспитывают в полной многодетной семье, которая состоит на учете как неблагополучная в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Новокубанского района.
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