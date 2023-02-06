В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота

В Новокубанском районе следователи СК России возбудили уголовное дело о травмировании ребенка для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Вечером 5 февраля из Новокубанска в больницу Армавира доставили малолетнего мальчика с непроникающей колото-резаным повреждением в области грудной клетки. Новокубанским межрайонным СО возбудил уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенка.

По данным следствия, ребенок получил травму во время ужина. Родители сразу же вызвали скорую помощь. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Во время расследования уголовного дела следователи изучат условия жизни и воспитания детей в семье. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход и результаты расследования дела в краевом следственном управлении взяли под контроль, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четырехлетнего мальчика воспитывают в полной многодетной семье, которая состоит на учете как неблагополучная в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Новокубанского района.