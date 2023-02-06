Четырехлетний мальчик из неблагополучной семьи в Новокубанске получил серьезную рану живота
Ребенок получил колото-резаную рану передней брюшной стенки в ночь на 6 февраля.
Раненого мальчика госпитализировали в детскую горбольницу Армавира. Его жизни ничего не угрожает. Прокуратура Новокубанского района организовала проверку по факту травмирования малолетнего ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Известно, что мальчика воспитывают в полной многодетной семье, которая состоит на учете как неблагополучная в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Новокубанского района. Правоохранители установят причины, по которым ребенок получил серьезную рану живота, а также дадут оценку работе органов системы профилактики.
Читайте также: ребенок провалился в коллектор: в Сочи 1,5 года дали сотруднику УК за незакрепленную крышку люка. Инцидент на улице Клубничной у дома № 80 Б произошел 8 июня 2021 года.
- В Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения
- Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России