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Четырехлетний мальчик из неблагополучной семьи в Новокубанске получил серьезную рану живота

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyrehletnij-malchik-iz-neblagopoluchnoj-semi-v-novokubanske-poluchil-sereznuyu-ranu-zhivota
Четырехлетний мальчик из неблагополучной семьи в Новокубанске получил серьезную рану живота
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ребенок получил колото-резаную рану передней брюшной стенки в ночь на 6 февраля.

Раненого мальчика госпитализировали в детскую горбольницу Армавира. Его жизни ничего не угрожает. Прокуратура Новокубанского района организовала проверку по факту травмирования малолетнего ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что мальчика воспитывают в полной многодетной семье, которая состоит на учете как неблагополучная в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Новокубанского района. Правоохранители установят причины, по которым ребенок получил серьезную рану живота, а также дадут оценку работе органов системы профилактики.

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