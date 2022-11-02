В СК возбудили дело после гибели двоих рабочих при возгорании емкости с битумом на заводе Армавира

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Несчастный случай произошел утром 2 ноября на одно из производственных предприятий Армавира.

По данным следствия, загорелась емкость для полимерно-модифицированного битума. В результате погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия. Следствие полагает, что возгорание могло произойти во время ремонтных работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, на предприятии изъяли документацию, назначили экспертизы. Также проверяют, как на предприятии соблюдали правила техники безопасности. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре на заводе в Армавире поступила диспетчеру ПСГ в 8:32. Спасатели прибыли на место через несколько минут и установили, что на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. м. В 8:40 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 38 спасателей и 12 единиц техники.