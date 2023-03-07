В СК возбудили дело о гибели мужчины после падении в яму во время концерта в Сочи
По данным СМИ, инцидент произошел в августе 2022 года в Сочи.
О произошедшем стало известно 7 марта из соцсетей. По данным очевидцев, во время концерта 41-летний мужчина подошел к сцене и упал в техническое углубление. В результате падения он получил травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший умер в больнице.
После публикаций в СМИ в СО по Центральному району Сочи СКР возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Во время предварительного следствия следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, установят все причины и обстоятельства произошедшего.
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