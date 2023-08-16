В СК сообщили подробности убийства двоих мужчин, тела которых нашли в лесополосе в Краснодарском крае

В полицию Белоглинского района 14 августа поступило сообщение о том, что 21 и 37-летнеий местные жители из села Новопавловка не выходят на связь.

Оперативники установили личности троих мужчин, временно проживавших в том же селе, которые были причастны к исчезновению местных жителей. Ими оказались приезжие из Мостовского, Тимашевского и Ленинградского районов в возрасте 23, 40 и 43 лет.

Подозреваемых задержали, на допросе они рассказали о том, что накануне к ним в дом на улице Красноармейской пришли двое мужчин и начали выяснять отношения из-за бытового инцидента. Произошел конфликт, хозяева дома избили гостей. От полученных травм пострадавшие скончались. Злоумышленники решили не сообщать никуда о преступлении, после чего вывезли тела на окраину села и там спрятали в лесополосе. Один из задержанных указал следователям место захоронения тел.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о двойном убийстве. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемым обвинение и будет ходатайствовать о заключении их под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 августа в лесополосе на окраине села Новопавловка Белоглинского района нашли два трупа с рубленными ранами и следвами удушения. По горячим следам сотрудники полиции задержали троих жителей Краснодарского края, которые работали на стройке в селе Новопавловка. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность.