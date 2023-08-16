Два трупа с рубленными ранами нашли в лесополосе на окраине села в Краснодарском крае

Двойное убийство произошло 14 августа в селе Новопавловка Белоглинского района.

В полицию 14 августа поступило сообщение об исчезновении двух жителей села Новопавловка в возрасте 37 лет и 21 года. Во время розыска на участке лесозащитной полосы на окраине села обнаружили их тела с признаками насильственной смерти — на трупах были следы удушения, а также рубленых раны в области шеи и живота.

Возбудили уголовное дело об убийстве двоих человек. По горячим следам сотрудники полиции задержали троих жителей Краснодарского края, которые работали на стройке в селе Новопавловка. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность.

Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура Белоглинского района взяла ход и результаты расследования под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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