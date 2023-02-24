В СК сообщили подробности экстренной посадки самолета из Сочи, в салоне которого произошла разгерметизация

Лайнер 24 февраля летел из Сочи и совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

По данным следствия, инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», который выполнял полет из Сочи в Красноярск. Лайнер совершило аварийную посадку в аэропорту в Красноярска из-за разгерметизации салона. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 — дети и подростки, а также 8 членов экипажа.

Самолет благополучно приземлился. По предварительным данным пострадавших нет. По данному факту начали проводить доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на высоте около 11 тыс. м у самолета отказала система регулирования давления пассажирского салона. Сработал механизмы выпуска кислородных масок. Экипаж начал экстренно снижать высоту.