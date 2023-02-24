Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров

Инцидент произошел борту самолета Boeing 737, который летел из Сочи в Красноярск.

По данным экстренных служб, на высоте около 11 тыс. м у лайнера отказала система регулирования давления пассажирского салона. Сработал механизмы выпуска кислородных масок. Экипаж начал экстренно снижать высоту.

На борту самолета находились 170 пассажиров, пятерым потребовалась помощь медиков, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: в Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.