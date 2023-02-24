Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Происшествия
24.02.2023 10:17
Инцидент произошел борту самолета Boeing 737, который летел из Сочи в Красноярск.
По данным экстренных служб, на высоте около 11 тыс. м у лайнера отказала система регулирования давления пассажирского салона. Сработал механизмы выпуска кислородных масок. Экипаж начал экстренно снижать высоту.
На борту самолета находились 170 пассажиров, пятерым потребовалась помощь медиков, сообщает «Интерфакс».
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