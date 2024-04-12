В СК РФ расследуют обращение обвиняемого в нападении кубанского фермера

Инцидент произошел в станице Удобной Отрадненского района в ноябре 2023 года.

Видеообращение главе СК РФ Александру Бастрыкину записали родственники животновода Анатолия Гладкова, который три года разводил скот в сараях, который предоставил ему в пользование местный житель.

По словам агрария, хозяин недвижимости передал ферму Анатолию Гладкову с условием, что тот будет сам платить за электричество. Денег за аренду не требовал. После того, как владелец уехал из станицы, в конце прошлого года к животноводу приехала группа людей с оружием из Ставропольского края. Мужчины требовали деньги за аренду сарая и угрожали фермеру.

В видеообращении, опубликованном родственниками Гладкова, сообщается, что 9 ноября 2023 года вооруженные мужчины заблокировали автомобиль фермера. В ходе конфликта один из нападавших стрелял по машине. Тот, опасаясь за свою жизнь, нанес ножевое ранение одному из нападавших.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако, по словам авторов видеообращения, полицейские привлекли к уголовной ответственности фермера, а не нападавших. На него завели уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Родственники животновода обратились к Бастрыкину.

«По озвученным доводам в региональном СУ СК России организована доследственная проверка. Председателем следственного комитета дано поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба СК РФ.

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