В Краснодаре будут судить пенсионера, зарезавшего соседей по подъезду на РМЗ

Преступление произошло еще в июле прошлого года в многоквартирном доме на улице Таганрогской.

По версии следствия, в тот вечер 75-летний мужчина употреблял алкоголь, а выйдя в коридор общего пользования у него произошла ссоры с соседями: 48-летним мужчиной и 46-летней женщиной. Во время конфликта пенсионер выхватил кухонный нож и ударил им мужчину в грудь, а женщину в брюшную полость.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а женщина умерла в больнице на следующее утро.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве. Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Материалы дела в об убийстве соседей направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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