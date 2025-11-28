В СК рассказали подробности ЧП со сходом вагонов на станции в Новороссийске
Происшествия
28.11.2025 13:47
Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Предварительно установлено, что утром 27 ноября на пути № 45 парка «Сортировочный» ж/д станции Новороссийск с рельсов сошли два груженых грузовых вагона. Уточняется, что инцидент произошел во время маневровых работ по перемещению состава.
В результате схода вагонов были пути получили поверхностные повреждения. Также были повреждены колесные пары вагонов, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате опрокидывания грузовых вагонов на станции Новороссийск никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.