Происшествия
В Новороссийске два грузовых вагона сошли с рельсов
Фото t.me/prokutp

Вагоны грузового поезда опрокинулись 27 ноября на станции Новороссийск. Никто не пострадал.

На месте происшествия проводят восстановительные работы. Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Участок, где произошел инцидент осмотрел транспортный прокурор Александр Наливайко. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прокуратура проверяет, были ли соблюдены требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: в порту Новороссийска автопогрузчик под управлением докера-механизатора наехал на специалиста отдела складского хозяйства, 53-летнюю женщину. Инцидент произошел днем 13 октября на территории причала. Обстоятельства устанавливаются.

