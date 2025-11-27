В Новороссийске два грузовых вагона сошли с рельсов

Вагоны грузового поезда опрокинулись 27 ноября на станции Новороссийск. Никто не пострадал.

На месте происшествия проводят восстановительные работы. Южная транспортная прокуратура организовала проверку. Участок, где произошел инцидент осмотрел транспортный прокурор Александр Наливайко. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прокуратура проверяет, были ли соблюдены требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

