В СК рассказали о ходе расследования убийства аниматоров в Краснодарском крае

СУ СК России по Краснодарскому краю опубликовал видео об итогах работы в 2023 году.

Один из сюжетов рассказывает о расследовании уголовного дела об убийстве аниматоров на Кубани.

В апреле 2023 года 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко были жестоко убиты, когда возвращались домой с работы. Убийц задержали через несколько дней — ими оказались 45-летний Арам Татосян, 31-летний Анатолий Двойников и 30-летний Демьян Кеворкьян. Последнего в 2018 году осудили на 18 лет, но мужчина вернулся домой после службы в ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Подробности расследования можно посмотреть в видеоотчете.

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