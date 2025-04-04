В СК рассказали о ходе расследования дела о крушении нефтетанкеров в Черном море

В Следственном комитете России продолжают расследовать уголовное дело о крушении нефтетанкеров «Волгонефть», которое произошло во время шторма 15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива.

Уголовное дело возбудили по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

При расследовании дела о крушении морских судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» следствие учтет все обстоятельства: гибель вахтенного матроса одного из танкеров, причинение ущерба здоровью членов экипажа, которые получили различные травмы и были госпитализированы, а также факт разлива мазута в акваторию Черного моря.

В рамках расследования проводят судебные экспертизы, в том числе техническую и экологическую. Нескольким фигурантам дела предъявили обвинение.

Все представленные материалы следствие тщательно изучит и приобщит к уголовному делу. Результаты экспертиз и всех материалов учтут при уголовно-правовой оценке произошедшего ЧП, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения двух танкеров в Керченском проливе, которое произошло в декабре 2024 года. По словам руководителя ведомства Светланы Радионовой, общая сумма предъявленных компаниям-судовладельцам требований составила более 84,9 млрд рублей.

Сумма вреда, нанесенного компанией «Кама Шиппинг», которой принадлежит танкер «Волгонефть-212», — более 49,4 млрд рублей. «Волгатранснефть», собственник «Волгонефть-239», нанесла вред природе на сумму свыше 35,4 млрд рублей.

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