В СК раскрыли обстоятельства взрыва автомобиля в Ейске

Мужчина взорвал себя в автомобиле 6 мая около 15:00 на улице Мичурина в Ейске.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывного устройства.

По данным следствия, утром 6 мая на улице Мичурина сотрудники ДПС остановили отечественный автомобиль, за рулем которого находился 34-летний местный житель. В ответ мужчина, держа в руках устройство, схожее со взрывным, пригрозил взорвать себя.

На место вызвали полицию, место происшествия было оцеплено. Длительные переговоры не принесли результата. Мужчина отказался сдаться и, когда к нему начала приближаться группа захвата, привел взрывное устройство в действие. Он погиб на месте. Других пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи, эксперты-взрывотехники и оперативные сотрудники спецслужб ведут осмотр места происшествия и жилища погибшего. Будут назначены судебные экспертизы и установлены все обстоятельства, причины и условия преступления. Расследование уголовного дела находится под контролем контроль в следственном управлении СКР по краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, заблокировал себя в машине и, по предварительной информации, произвел самоподрыв.