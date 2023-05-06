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Неадекватный мужчина взорвал себя в автомобиле в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-vzorval-sebya-v-avtomobile-v-ejske
Неадекватный мужчина взорвал себя в автомобиле в Ейске
Фото "Кубань 24"

На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мичурина в Ейске утром 6 мая перекрыли движение. По сообщением очевидцев в соцсетях, мужчина заперся в автомобиле марки «Нива» и угрожал взорвать себя. Около 15:00 они сообщили о прозвучавшем взрыве.

Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, заблокировал себя в машине и, по предварительной информации, произвел самоподрыв.

«Никто кроме него не пострадал. Безопасности жителей нашего района ничего не угрожало и не угрожает. Движение перекрыто, район оцеплен, все эвакуированы», — написал Бублик в Telegram.

На месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, спасатели и скорая помощь. Экстренные службы проводят все необходимые мероприятия.

Глава Ейского района призвал жителей и гостей Ейска соблюдать спокойствие и доверять информации полученной только от официальных ведомств.

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