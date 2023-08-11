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В СК проводят проверку после гибели двоих рабочих в коллекторном колодце в станице под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sk-provodyat-proverku-posle-gibeli-dvoih-rabochih-v-kollektornom-kolodtse-v-stanitse-pod-krasnodarom
В СК проводят проверку после гибели двоих рабочих в коллекторном колодце в станице под Краснодаром
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели двоих работников подрядной организации в станице Елизаветинской.

По предварительным данным, 10 августа 42-летний мужчина спустился в коллекторный колодец для его обслуживания. Он почувствовал недомогание и позвал на помощь своего коллегу, находившегося неподалеку. В колодец спустился 30-летний мужчина, чтобы помочь пострадавшему, но выбраться он не смог. В результате оба мужчины погибли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое сотрудников подрядной организации погибли в колодце при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры в Краснодаре. Прокуратура проводит проверку.

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