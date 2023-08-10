Двое мужчин погибли во время работ в колодце в Краснодаре
Происшествия
10.08.2023 23:46
Несчастный случай произошел 10 августа в станице Елизаветинской.
По предварительным данным , двое сотрудников подрядной организации погибли в колодце при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры.
По факту гибели рабочих прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. В ходе нее правоохранители установят причины трагедии, а также оценят соблюдение требований закона об охране труда.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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