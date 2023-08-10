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Двое мужчин погибли во время работ в колодце в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-pogibli-vo-vremya-rabot-v-kolodtse-v-krasnodare
Двое мужчин погибли во время работ в колодце в Краснодаре
Фото канала «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 10 августа в станице Елизаветинской.

По предварительным данным , двое сотрудников подрядной организации погибли в колодце при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры.

По факту гибели рабочих прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. В ходе нее правоохранители установят причины трагедии, а также оценят соблюдение требований закона об охране труда.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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