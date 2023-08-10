В Геленджике при пожаре в частном доме погибла женщина

Сообщение о возгорании дома на улице Крамского поступило в МЧС 10 августа в 1:40.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит двухэтажный частный дом. В 1:48 пожар локализовали, в 2:30 — потушили. Площадь возгорания составила 50 кв. м. При пожаре погибла женщина, ее тело обнаружили после ликвидации возгорания.

Огонь тушили 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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