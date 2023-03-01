В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани

Инцидент произошел 22 февраля в Абинске.

По данным Telegram-канала Kub Mash, в садоводческом товариществе «Родник» в сарае 74-летний мужчина разбирал боеприпас, который взорвался. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

«Территориальный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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