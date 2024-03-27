В СК поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокус Сити Холле»

Об этом стало известно 27 марта после оперативного совещания в «Крокус Сити Холле», которое провел председатель СК России Александр Бастрыкин.

По последним данным следствия, на данный момент опознали 84 погибших, в том числе — пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Для установления личностей остальных погибших проводят молекулярно-генетические экспертизы. В СКР поступило 143 заявления о пропаже людей в результате теракта.

Следователи анализируют то, как обвиняемые использовали интернет для планирования и совершения теракта. Изучают информацию, изъятую с различных технических устройств, которыми пользовались террористы, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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