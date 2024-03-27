Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 140 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kolichestvo-pogibshih-pri-terakte-v-krokus-siti-holle-vyroslo-do-140-chelovek
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 140 человек
Фото t.me/kondratyevvi

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 27 марта сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Число жертв теракта достигло 140, отметил министр. По его словам, еще четверо пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии 19 пациентов, из которых 3 ребенка.

В состоянии средней степени тяжести — 34 пострадавших, еще 23 завершают лечение и готовятся к выписке.

Мурашко также заявил, что уже выписали 76 пострадавших, 205 пациентам оказали амбулаторную помощь, сообщает РБК.

Читайте также: жительница Сочи ищет отца, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях