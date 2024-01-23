В СК назвали подробности смерти юмориста в Сочи

Драка, в результате которой погиб человек, произошла 18 января около 5:00 у входа в отель «Жемчужина».

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них сильно избил своего 31-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где он умер через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы. Информация о его смерти поступила в правоохранительные органы 23 января.

Следователи возбудили уголовное дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности по ч.4 ст. 111 УК РФ. Мужчину, избившего потерпевшего, ищут правоохранители, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате драки у «Жемчужины» умер 31-летний юморист и ведущий из Сочи Амиран Геворкян, ранее он был в команде КВН «Южная столица». С ним подрался 32-летний игрок команды КВН из Дагестана Артур Расулов. Молодые люди начали ссориться в зале бара и вышли на улицу для выяснения отношений.