В СИЗО отправили еще одного фигуранта дела о «разводе» экс-судьи из Тимашевска

Тимашевский районный суд 10 апреля избрал меру пресечения в отношении 21-летнего жителя Пермского края, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным суда, злоумышленник скрывался от органов предварительного следствия. Его местонахождение установили и задержали.

Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд рассмотрел материалы дела и отправил молодого человека под стражу на 1 месяц и 4 суток.

Ранее под стражу взяли еще одного фигуранта дела, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 7 по 11 марта неизвестные позвонили 77-летней судье в отставке, которая много лет проработала по юридической специальности в Тимашевском районе. Они убедили женщину передать им деньги, чтобы пресечь финансирование экстремистских и террористических формирований. Пострадавшая отдала курьеру свои сбережения — более 2,4 млн рублей. Передать большую сумму денег не позволила система безопасности банка, которая заблокировала выдачу кредита.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Пермского края, его задержали. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд 20 марта удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого до 11 мая под стражу.

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