Телефонные аферисты выманили сбережения у экс-судьи из Тимашевского района

Тимашевский районный суд 20 марта отправил под стражу 22-летнего жителя Пермского края, которого обвиняют в мошенничестве.

По данным суда, с 7 по 11 марта неизвестные позвонили 77-летней судье в отставке, которая много лет проработала по юридической специальности. Они убедили женщину передать им деньги, чтобы пресечь финансирование экстремистских и террористических формирований. Пострадавшая отдала курьеру свои сбережения — более 2,4 млн рублей. Передать большую сумму денег не позволила система безопасности банка, которая заблокировала выдачу кредита.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Пермского края, его задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого до 11 мая под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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