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В Сириусе женщина отдала почти 2,5 млн рублей, чтобы «спастись» от кредита

Происшествия
15.09.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-siriuse-zhenshhina-otdala-pochti-2-5-mln-rublej-chtoby-spastis-ot-kredita
В Сириусе женщина отдала почти 2,5 млн рублей, чтобы «спастись» от кредита
В Сириусе женщина отдала почти 2,5 млн рублей, чтобы «спастись» от кредита

Жительница курорта отдала мошенникам 2 млн 395 тыс. рублей. Злоумышленники обещали ей «надежную» схему защиты от кредита.

По данным правоохранителей, 44-летняя женщина перевела мошенникам почти 2,5 млн рублей. Жительнице Сириуса позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на горожанку оформлен кредит.

В ходе диалога женщине предложили «надежную» схему от кредита. Ей порекомендовали взять заем и перевести деньги на банковскую карту постороннего человека. День спустя злоумышленники вновь позвонили и сообщили, что на нее оформлены еще четыре кредита в разных банках.

Мошенники сделали акцент на том, чтобы потерпевшая не говорила сотрудникам финансовых учреждений, что берет в долг для отклонения заявки. Жительницу курорта уверили в том, что кто-то из работников может оказаться тем самым жуликом.

После того как потерпевшая перевела мошенникам несколько крупных сумм, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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